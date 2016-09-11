ПриватБанк оголосив нагороду 25 тисяч гривень за допомогу в затриманні підривників банкомату у Покрові

Як повідомили в Службі безпеки банку, злочин було скоєно вночі 10 вересня в Покрові Дніпропетровської області.

Підійшовши до приміщення продовольчого магазину, де встановлений банкомат, невідомі злочинці закріпили на фасадній частині банкомату гранату РГД-5 і висмикнули чеку, унаслідок була зруйнована вибухом фасадна частина банкомату. При цьому, сейфова частину банкомату залишилася не пошкодженою, злочинцям не вдалося отримати доступ до грошових коштів.

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Наряду поліції затримати злочинців не вдалося. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального ОВС, відкрито кримінальне провадження.

«Я впевнений, що підривники банкомата, використовували бойову гранату в житловому кварталі, будуть затримані протягом найближчих днів, як правило, такі злочини розкриваються по гарячих слідах, а злочинці залишили після себе досить «слідів», – говорить керівник Служби безпеки ПриватБанку Станіслав Крижанівський.

За будь-яку інформацію про особу злочинця, яка допоможе якнайшвидше розкрити злочин, буде виплачено винагороду в розмірі 100 000 грн. Передати інформацію в банк можна за телефонами: (056) 716-35-02, (067) 565-12-34, e-mail: security@privatbank.ua, а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.

В рамках програми «ПриватБанк проти злочинності» банк гарантує винагороду за інформацію, яка сприятиме розкриттю будь-якого злочину, скоєного проти банку – від збройного нападу на відділення до отримання кредиту за підробленим паспортом. За останні два роки 95% злочинів були розкриті протягом декількох днів після здійснення.