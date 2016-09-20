У Києві озброєні бандити з нашивками "СБУ" відібрали у чоловіка 2,4 мільйона гривень

Як повідомляє LB.ua, зловмисники втекли на автомобілі з донецькою реєстрацією.

Очевидці стверджують, що бандити були в чорному одязі з написами "СБУ".

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Також повідомляється, що в машині зловмисників прострелено бічне скло.

Подробиці зухвалого розбою з'ясовуються, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів по затриманню зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Києві на Оболонському проспекті на парковці торгового центру Dream Town невідомі в масках напали на чоловіка і, погрожуючи зброєю, відібрали сумку з мільйоном гривень.