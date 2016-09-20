У Києві у підприємця вкрали мільйон гривень, погрожуючи пістолетом

00:44, 20 вересня 2016
Інциденти
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У Оболонському районі Києва невідомі вчинили збройний напад на чоловіка і відібрали у нього один мільйон гривень готівки.

УНІАН

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Пограбування сталося всередині торговельного центру Dream Town 2. Невідомі особи, погрожуючи чоловіку пістолетом, відібрали у нього один мільйон гривень.

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Після цього злочинці зникли на автомобілі "Субару". Поліція ввела у столиці план "перехоплення".

Відзначається, що потерпілий займався підприємницькою діяльністю.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпровському районі Києва двоє невідомих здійснили розбійний напад на ювелірну крамницю.

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