У Києві у підприємця вкрали мільйон гривень, погрожуючи пістолетом
00:44, 20 вересня 2016Інциденти
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У Оболонському районі Києва невідомі вчинили збройний напад на чоловіка і відібрали у нього один мільйон гривень готівки.
У Києві у підприємця вкрали мільйон гривень / УНІАН
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Пограбування сталося всередині торговельного центру Dream Town 2. Невідомі особи, погрожуючи чоловіку пістолетом, відібрали у нього один мільйон гривень.
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Після цього злочинці зникли на автомобілі "Субару". Поліція ввела у столиці план "перехоплення".
Відзначається, що потерпілий займався підприємницькою діяльністю.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпровському районі Києва двоє невідомих здійснили розбійний напад на ювелірну крамницю.
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