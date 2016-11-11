У Дніпрі ліквідовано пожежу в школі, загинув учитель - ДСНС

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу у школі в Новокадацькому районі міста надійшло сьогодні в 00.12.

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Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, за попередньою версією, вчителя цього навчального закладу, 1948 року народження.

Вогонь пошкодив диван та меблі методичного кабінету на загальній площі 15 кв. м.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

При цьому пожежа на хід навчального процесу не вплинула.