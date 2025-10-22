Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 48,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 22 жовтня, зріс на 2 копійки і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,83 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,97 грн/євро, а курс продажу - 48,83 грн/євро.

Національний банк України встановив на 22 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що валютний ринок зараз не показує великої нестабільності, але короткочасні коливання можливі. Це означає, що курс валют може на кілька копійок змінюватися. Чи буде тиск на гривню тимчасовим чи більш тривалим, визначають новини про постачання енергоносіїв, ціни на них, повідомлення про допомогу чи геополітичні події.

