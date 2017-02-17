В Одесі через неправдиве мінування облради зірвали засідання щодо конфлікту в Затоці, евакуювали 500 осіб

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 13.18 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що будівлю по вулиці Канатній, 83, заміновано.

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На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, експертів вибухотехнічного відділу, кінологів і працівників служби з надзвичайних ситуацій. У вищеназваному 16-поверховому будинку розташовані, у тому числі структурні підрозділи Одеської ОДА, департамент державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, Головне управління Держгеокадастру в області, міське відділення зв'язку №107, регіональна організація Товариства Червоний хрест, обласне управління Пенсійного фонду України тощо.

У ході обстеження приміщень і прилеглої до будівлі території вибухових пристроїв виявлено не було.

«З приміщення будівлі було евакуйовано понад 500 осіб», - уточнили в поліції.

Зараз встановлюється особа зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Як повідомили УНІАН в обласній раді, сьогодні о 14.00 на прохання частини депутатів Затоківської селищної ради на Канатній, 83 мала розпочатися позачергова сесії селищної ради, яка була зірвана через вищезгадане повідомлення.

«Депутати хотіли провести її в Одесі, як вони заявили, щоб уникнути порушення громадського порядку з боку третіх осіб, які можуть блокувати роботу Затоківської селищної ради», - пояснили в облраді.

Представник облради пояснив, що в Затоці – затяжний конфлікт. Мера селища Василя Звягінцева раніше рішенням суду було відсторонено від посади, обов'язки селищного голови виконує секретар селищної ради Наталія Вернигора.

«За процедурою проведення сесії мала б ініціювати вона, але в даній ситуації позачергове засідання планувалося, наскільки я знаю, з подачі опонентів», - сказав представник облради.

За його даними, «каменем спотикання» стала, в основному, дорога прибережна земля, якою славиться Затока».

«Судячи з усього, хтось хоче змінити керівництво селища», - додав представник.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого на прес-конференції в УНІАН адвокат естонського інвестора Марселя Віхмана Олександр Погорілий заявив, що естонець закликав Генеральну прокуратуру України захистити його власність від криміналітету. Йдеться про земельну ділянку, яку інвестор придбав у селищі Затока Одеської області.

Погорілий заявив, що в Затоці відбуваються підпали, тиск на людей і рекет.

Раніше Віхман заявляв про погрози з боку влади Затоки і спроби здирництва.

У травні 2016 року в Одесі поліція затримала членів злочинного угруповання, яке займалося викраденням людей, шантажем і вбивствами. За словами екс-глави Нацполіції України Хатії Деканоідзе, за допомогою до правоохоронців звернувся адвокат, який займає активну позицію в розкритті злочинних схем у сфері розподілу земельних ділянок у курортних районах Одеської області. Заявник повідомив, що отримав на свою адресу погрози у зв'язку з його діяльністю - реалізацією інвестпроекту з будівництва набережної в Затоці.

Довідка УНІАН. Селище Затока розташоване в Білгород-Дністровському районі Одеської області, пляжі курорту вздовж всієї коси (близько 20 км), що розділяє Чорне море і Дністровський лиман. Тут розміщено більш як 200 баз і будинків відпочинку, пансіонатів тощо.