У Харкові на хабарі впіймали працівника карного розшуку

У Харкові слідчі прокуратури Донецької області разом з працівниками УСБУ в Донецькій області викрили працівника поліції на хабарі у 50 тисяч гривень.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, перший слідчий відділ Слідчого управління прокуратури Донецької області розслідує кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди) стосовно працівника поліції.

Так, до правоохоронців звернулась мешканка Олександрівського району Донецької області з інформацією про те, що старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Основянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області вимагає від неї неправомірну вигоду у сумі 100 тис. грн. За ці кошти правоохоронець обіцяє не притягувати до кримінальної відповідальності її сина – студента технікуму, який, начебто, скоїв хуліганські дії.

Під час розмови із поліцейським жінка вмовила зменшити суму хабара вдвічі, на що правоохоронець погодився.

У середу, 19 квітня, слідчі прокуратури спільно із співробітниками СБУ затримали хабарника. Під час обшуку в автомобілі поліцейського виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 50 тис. грн, отримані в якості неправомірної вигоди. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.