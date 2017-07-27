Під Києвом розстріляли лісничого та його товариша (відео)

У лісі на Київщині знайшли тіла двох пенсіонерів, один із яких працював лісничим. До поліції звернулися чоловіки, які допомагали проріджувати лісосмугу та чули постріли, йдеться в сюжеті ТСН.

Під церквою в селі Дударків зібралися десятки людей на похорон одразу двох своїх односельців. Загинули куми, 62-річні Валерій Бухал та Микола Шкурко. Григорій Анатолійович – останній, хто бачив їх живими. Розповідає, Валерій був лісничим, і часто просив допомогти друзів-пенсіонерів попрацювати в лісі. У той день вони зранку теж поїхали в лісосмугу. "Ми допомагали, просто як друзі", - каже чоловік.

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Лісничий із трьома товаришами хотіли розчистити хащі, але під час роботи почули чергу з мінімум 5 пострілів, які доносилася із середини лісу. Григорій із сином лишився на місці, а двоє кумів помчали на пошуки браконьєрів. "Через деякий час постріл був і стала тиша. Ми по два рази подзвонили, а тоді собака прибіг до нас. Він пішов – машину знайшов. Як машину знайшов – і труп знайшов", - розповів очевидець.

Невідомі поцілили чоловікам у груди та обличчя – постраждалі померли до приїзду швидкої. Через що міг статися конфлікт, ніхто з близьких Миколи чи Валерія й гадки не має. "Він не конфліктний. Гасив ці суперечки. Він не пішов би на рожон. Убивати людей через тварини – не могло такого бути", - кажуть місцеві жителі.

У поліції версія вбивства через браконьєрство нині головна. На це вказують речові докази знайдені на місці. "Ми розглядаємо основну версію – постріл браконьєрів. Стріляли із мисливської зброї", - розповів речник поліції Київщини Микола Жукович. Правоохоронці вже другу добу обходять усі сільські хати та опитують місцевих, зокрема мисливців, у пошуках бодай якихось зачіпок.