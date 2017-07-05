У Чернігівській області гість єгеря випадково застрелив його

У Чернігівській області поліція розслідує обставини загибелі єгера.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні вночі до Чернігівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про загибель єгера, жителя одного з сіл Чернігівського району.

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Зі слів двох учасників події, єгер запросив їх до себе в гості відпочити. Коли чоловіки їхали у мікроавтобусі Volkswagen T4, карабін одного з гостей випадково вистрелив. Від вогнепального поранення в шию єгер загинув на місці.

Чоловіки викликали поліцію, прибули слідчо-оперативні групи Чернігівського районного відділення поліції та ГУ Нацполіції в області.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу – вбивство, вчинене через необережність.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.