У Києві на вокзалі невідомі відкрили стрілянину, троє поранені (фото)

В результаті конфлікту в Києві поранені три людини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Нацполіції Києва Оксана Блищик.

«Подія сталася на площі Вокзальній. На місці працюють правоохоронці. О 9:50 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу внаслідок конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно, із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу. Нападники втекли», - повідомила вона.

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За словами Блищик, наразі на місці події працюють наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції. Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями.

Як повідомляв УНІАН, невідомі відкрили стрілянину по натовпу людей в Чикаго, є жертви. За словами родичів потерпілих, вони готували на вулиці барбекю. При стрільбі загинув 28-річний чоловік.