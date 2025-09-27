За словами президента, сепаратисти затихли після того, як отримали попередження з Києва.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "кілька пострілів" пролунали і з боку самопроголошеного Придністров'я. Про це заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

За його словами, люди, які керують самопроголошеним Придністров'ям, поводяться тихо через страх перед Україною.

"Бо сигнали на початку війни від нас отримали. Там, із цієї території, було кілька пострілів. Вони отримали від нас хороше таке попередження, від мене особисто, і тому вони там тихі", - сказав Зеленський.

Відео дня

Разом з тим президент України попередив, що влада Придністров'я може знову стати "гучною", якщо на завтрашніх виборах у Молдові переможуть проросійські сили.

Ситуація в Придністров'ї: останні новини

Як писав УНІАН, на початку літа в уряді Молдови заявляли, що Росія хоче розмістити в Придністров'ї 10-тисячний військовий контингент. Однак дляя реалізації цих планів Москві треба встановити політичний контроль над рештою Молдови. Наприклад, на найближчих виборах.

Також ми писали, що президентка Молдови Майя Санду заперечила, що Київ пропонував Кишиневу силою вирішити проблему Придністров'я. За її словами, такі ідеї лунали від неофіційних осіб у пресі, але офіційні українські особи такого ніколи не пропонували.

Вас також можуть зацікавити новини: