Українські інженери покращили бойові можливості морских дронів, поставивши на них найновіші БПЛА.

Щонайменше з грудня минулого року українські морські безпілотники можуть оснащуватися FPV-дронами для точних ударів по об'єктах на суші чи над водою. А віднедавна звичайні дрони замінили на ті, що керуються через оптоволокно. Про це повідомляє військово-аналітичний портал Defense Express.

Українські аналітики звернули увагу на публікацію одного з російських телеграм-каналів, де окупанти "розпаковують" трофейний морський дрон, ймовірно захоплений під час нещодавньої атаки на порт Туапсе. На опублікованих кадрах добре видно, що в середині морського дрона містяться чотири контейнери з одним FPV-дроном в кожному. І ці менші дрони оснащенні котушкою з оптоволоконним кабелем.

"Схоже, що для цього була розроблена спеціальна модифікація дронів типу Sea Baby, призначена для виконання комбінованих ударів включно з іншими типами морських дронів, зокрема камікадзе", - пише Defense Express.

Відео дня

Аналітики вважають, що тепер росіянам стане значно складніше відбивати комбіновані атаки морських дронів і БПЛА, оскільки тепер просто так заглушити FPV-дрони не вийде: завдяки оптоволокну вони можуть діяти навіть під впливом систем радіоелектронної боротьби.

Українська зброя: останні новини

Як писав УНІАН, днями стало відомо, що український дрон RAM-2X, відомий як "укроЛанцет", знищив російський зенітний комплекс "Панцир-С1" на рекордній відстані - аж в окупованому Луганську.

Ткож ми розповідали, що нещодавно представлений підводний дрон "Толока", який фактично є безекіпажною субмариною, здатен знищити Кримський міст.

Вас також можуть зацікавити новини: