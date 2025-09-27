Це має посилити місію НАТО "Балтійський дозор".

НАТО повідомило про розширення своєї місії в Балтійському морі у відповідь на вторгнення безпілотників у Данії, які вночі були зафіксовані над військовими об'єктами країни.

Північноатлантичний альянс має намір "посилити увагу і контроль" з використанням нових багатофункціональних засобів у регіоні Балтійського моря, включно з платформами для розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також щонайменше одним зенітним фрегатом, пише Reuters.

Представник НАТО відмовився уточнювати, які країни направляють додаткове обладнання. Однак ЗМІ пише, що нові засоби посилять місію НАТО "Балтійська варта", розпочату в січні після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів на дні Балтійського моря.

Відео дня

Для захисту критичної інфраструктури країни альянсу направили фрегати, патрульні літаки і морські дрони.

Місія "Східна варта" - що відомо

НАТО запустило місію "Східний дозор" для посилення оборони східного флангу Європи після вторгнень російських дронів у польський повітряний простір. Альянс попередив Росію, що застосує "всі необхідні військові та невійськові засоби" для захисту після того, як Естонія заявила про порушення її повітряного простору трьома російськими винищувачами МіГ-31, яких згодом вивели італійські літаки НАТО.

Росія заперечує порушення естонського повітряного простору і заявляє, що її дрони не планували атакувати цілі в Польщі.

Інші новини про гібридну війну Росії проти Заходу

Раніше УНІАН повідомляв, що вторгнення російських дронів до країн Європи викривають прогалини в обороні НАТО. Наразі Альянс поспішає впровадити нові технології для виявлення БпЛА на великій відстані, а також намагаючись забезпечити армію недорогими засобами захисту.

Крім того, ми також розповідали, що гібридна війна проти Європи вийде Путіну боком. Найняті на аутсорс диверсанти будь-якої миті можуть перетнути кордони прийнятного і, наприклад, убити мирних жителів у країні НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: