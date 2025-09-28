Росія зранку атакувала Київ та область ракетами та зграями дронів, в результаті атаки є руйнування житлових і нежитлових будинків у багатьох районах, постраждали люди.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі частково зруйновано 5-поверховий будинок, виникла пожежа. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Загалом, наразі троє постраждалих.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на припарковані авто. На іншій локації - на проїжджу частину.
У Святошинському районі уламки БпЛА впали на двоповерхову нежитлову будівлю. Постраждала 1 особа.
У Голосіївському районі уламки впали в приватному секторі.
У Дніпровському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА на припарковані авто.
Також є руйнування та постраждалі у Київській області. За даними КОВА, у Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей - працівники одного з підприємств хлібозаводу. На території підприємства виникла пожежа.
У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів.
Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес.