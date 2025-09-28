Основним напрямком удару був Київ.

У ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням майже 600 ударних БпЛА, а також десятків ракет повітряного та морського базування. Як повідомляють у Повітряних силах, загалом ворог запустив по Україні 643 засоби повітряного нападу.

Зорема, Україну атакували 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Кача (Крим), а також 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області.

Крім того, РФ запустила по Україні дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Зазначається, що основним напрямком удару був Київ.

"За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей: 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів; 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль"; 35 крилатих ракет Х-101; 8 крилатих ракет "Калібр".

Водночас зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Атака РФ по Україні 28 вересня - що відомо

Сьогодні Росія атакувала Україну безліччю ракет і дронів. У столиці внаслідок атаки значні руйнування, відомо про понад 10 постраждалих. Також загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка. У Київській області внаслідок атаки постраждали 27 осіб. У Петропавлівській Борщагівці зруйновано цілу вулицю.

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський, знаголосивши, що Україна буде завдавати ударів у відповідь.

