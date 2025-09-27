Окупанти починають проводити перегрупування сил і засобів ураження.

Росіяни вже починають готуватися до боїв з урахуванням похолодання та погіршення погодних умов. Про це розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що поки невідомо, як зміна погоди вплине на тактику ворожих військ. За його словами, росіяни починають проводити перегрупування сил і засобів ураження.

"На передові позиції ворог перекидає особовий склад штурмових груп, які вестимуть наступ по-новому. Наймасштабніше перегрупування зараз відбувається на Придніпровському та Херсонському напрямках", - сказав Волошин.

Спікер Сил оборони Півдня додав, що на цих напрямках окупанти намагаються провести ротацію на кількох островах на спостережних постах.

"Для прикриття дій застосовують імітаційні дими. Тому ворог також готується до проведення бойових дій, коли зміняться умови, опаде все листя. Звичайно, ця пора на фронті, щоб підготуватися до подальших бойових дій", - наголосив Волошин.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російським окупантам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів у різних регіонах України. Зокрема, ворог просунувся поблизу Ямполя на Донеччині та Березового у Дніпропетровській області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 вересня на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському, Лиманському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

