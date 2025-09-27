На тлі скандалу з угорськими дронами в Закарпатті прем'єр-мінстр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на "переслідування" з боку президента України. Відповідну заяву Орбан оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Х.
Так, він нагадав, що Угорщина є членом НАТО та ЄС. Орбан висловив переконання, що Україна "давно б розвалилася" без підтримки цих двох організацій. При цьому він дипломатично промовчав про те, як усіма силами намагався заблокувати цю ж саму підтримку.
"Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!" - додав Орбан.
Скандал з угорськими дронами в Україні
Як писав УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь військових про вторгнення невідомих дронів у повітряний простір України в Закарпатті. При цьому він додав, що дрони, ймовірно, були угорськими.
Офіційний Будапешт відреагував на цю заяву вкрай бурхливо. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Володимир Зеленський "втрачає глузд", і звинуватив українського президента в "антиугорській одержимості".
Пізніше Генштаб ЗСУ опублікував мапу із маршрутом польоту угорського дрона, на якій видно, як він пройшов уздовж кордону (по український бік) біл міста Чоп.