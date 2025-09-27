За словами Трегубова, росіяни також активно намагаються проникнути на територію Дніпропетровської області та закріпитися там.

Найбільш інтенсивні бойові дії зараз точаться на Покровському, Добропільському, Лиманському та Новопавлівському напрямку. Таку заяву зробив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов.

"Найбільше зусиль росіяни докладають для того, щоб зайти безпосередньо в місто Покровськ малими групами. Подібна ситуація відбувається й довкола Купʼянська, але у трохи меншому масштабі. Не припиняється тиск в тому числі в прикордонні на Вовчанськ, не кажучи вже й про Часів Яр та Торецьк, де це не припиняється вже дуже давно", – сказав він в етері телеканалу "Ми – Україна".

За словами Трегубова, росіяни також активно намагаються проникнути на територію Дніпропетровської області та закріпитися там.

"Фактично по всій зоні нашого розмежування особливо спокійних місць немає. Є місця високої інтенсивності і дуже високої інтенсивності", – додав він.

Трегубов зауважив, що ворог застосовує всю наявну номенклатуру дронів. Це і системи спостереження, і старі Zala, "Орлани" тощо.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Український офіцер із позивним "Алекс" розповів, що у битві за Добропільський виступ стався перелом. Військовий зауважив, що наступальні плани противника на тій ділянці остаточно зломлені.

Тим часом спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що окупаційні війська РФ вже починають готуватися до боїв з урахуванням похолодання та погіршення погодних умов. За його словами, ворог перекидає на передові позиції особовий склад штурмових груп, які вестимуть наступ по-новому

