Вчені визначили деякі властивості міжзоряної комети 3I/Atlas, яка має найбільший ексцентриситет орбіти з усіх відкритих міжзоряних об'єктів. З'ясувалося, що маса комети становить близько 33 мільярдів тонн, пише IFLScience.

У виданні нагадали, що комету 3I/Atlas уперше виявили 1 липня 2025 року. Цей об'єкт рухався Сонячною системою зі швидкістю, що майже вдвічі перевищує швидкість попередніх міжзоряних "відвідувачів", таких як 1I/Оумуамуа і 2I/Борисова.

У новій статті, написаній вченими з Гарвардського університету під керівництвом астронома Річарда Клоете, дослідники розповіли, що вони дізналися про 3I/Atlas. Для цього команда вивчила дані, зібрані Центром малих планет із 15 травня до 23 вересня 2025 року з 227 обсерваторій по всьому світу.

Було встановлено, що негравітаційне прискорення об'єкта було досить невеликим, менше ніж 15 метрів у квадраті на день. На думку команди, це вказує на те, що ядро 3I/Atlas є масивним і чинить опір зміні прискорення, коли сторона, звернена до Сонця, виділяє газ.

Вчені поділилися, що 3I/Atlas має найбільше з коли-небудь спостережуваних ядер комет - 128 кілометрів у поперечнику. Професор Гарвардського університету Аві Лоеб розповів, що головна загадка об'єкта полягає в тому, чому ми не виявили набагато більше міжзоряних об'єктів, перш ніж виявили один такого розміру.

"3I/Atlas у 3-5 разів масивніший за два інші міжзоряні об'єкти, як-от 1I/Оумуамуа і 2I/Борисова, що являє собою серйозну аномалію. З огляду на обмежений запас важких елементів, ми повинні були виявити близько ста тисяч міжзоряних об'єктів розміром 0,1 кілометра, подібних до 1I/Оумуамуа, перш ніж знайти 3I/Atlas, але до цього ми виявили тільки два міжзоряних об'єкти", - пояснив учений.

Лоеб не виключає, що це може бути інопланетний космічний корабель. Він підкреслив, що гіпотеза про походження 3I/Atlas із міжзоряного резервуара кам'яного матеріалу буде неспроможною, якщо діаметр ядра комети на зображенні HiRISE виявиться більшим за 5 кілометрів.

"Альтернативне технологічне походження могло б пояснити рідкісний збіг траєкторії 3I/Atlas із площиною екліптики (ймовірність якого становить 1 до 500) і виявлення нікелю без заліза - як у промислово вироблених сплавах", - сказав Лоеб.

У виданні нагадали, що астрономи спостерігатимуть за кометою 3 жовтня 2025 року за допомогою камери HiRISE, яка розміщена на борту Mars Reconnaissance Orbiter. Під час максимального зближення цей об'єкт перебуватиме на іншій стороні Сонця і зникне з поля зору, з'явившись знову в грудні.

