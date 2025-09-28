Зокрема, росіяни вдарили по автозаправці.

В ніч проти неділі, 28 вересня 2025 року, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя. По місту було завдано щонайменше чотирьох ударів, один з них – по приватному будинку.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у телеграм-каналі. Станом на 2:10 було відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки по місту.

"Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів – 21-го та 32-х років. Медики надають допомогу", – заявив він.

Крім того, окупанти вдарили по автозаправній станції (АЗС). Пошкоджено її обладнання.

Федоров також показав кадри з наслідками російської атаки:

Запорізька атомна електростанція вже кілька днів перебуває без зовнішнього живлення. Через дії окупантів там може повторитися сценарій Фукусіми, пише The Guardian. Експерти вважають, що РФ створює кризу, аби зміцнити свій контроль над станцією.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже надійшов і працює Patriot від Ізраїлю. За його словами, він розгорнутий уже місяць. Крім того, восени Україна отримує дві системи "Петріот" від Німеччини, додав глава держави.

