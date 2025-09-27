Президент Словаччини особисто спілкувався з американським лідером.

Словаччина не планує швидко відмовлятися від поставок російської нафти, заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні президенту США Дональду Трампу на переговорах у Нью-Йорку. Хоча, за словами американського лідера, цей крок допоміг би перекрити військове фінансування Москви і підштовхнув би кремлівського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.

Однак Словаччина - країна без виходу до моря, що межує з Україною, - чинить опір, посилаючись на технологічні труднощі та обмежені можливості альтернативних маршрутів, пише Bloomberg.

"Якщо і відбудуться зміни найближчими роками, це буде називатися диверсифікацією. Словаччині потрібні три, чотири, п'ять різних джерел газу та енергії. Ми не можемо замінити залежність від Росії залежністю від Сполучених Штатів", - заявив Пеллегріні Трампу.

І повідомив, що Словаччина не може швидко диверсифікувати постачальників енергії без технічної та логістичної підтримки.

Він охарактеризував зустріч із Трампом як конструктивну, зазначивши, що американський президент вислухав наведені аргументи: "На його обличчі була посмішка, але він прямо сказав мені: "Зробіть що-небудь"",".

Ситуація з відмовою від російської нафти - що відомо

Окремо цього тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також сперечався з Трампом щодо енергетики, зазначивши, що відмова від російської нафти і газу зруйнує економіку країни. Європейський Союз же розглядає можливість торговельних заходів для обмеження решти імпорту російської нафти.

За оцінкою Єврокомісії, до травня покупки з Росії знизилися до 3% всього імпорту сирої нафти в ЄС порівняно з 27% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трамп також регулярно закликає Туреччину та Індію припинити закупівлі російської нафти.

Раніше УНІАН повідомляв, чому Угорщина не злізе з російської "нафтогазової голки". Для цього прем'єр-міністр країни, Віктор Орбан, придумав нову причину. "Країна не має виходу до моря", - заявив він.

