Вночі росіяни масовано атакували Київ, внаслідок обстрілу зафіксовані влучання у 15 локаціях, зокрема, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Соломʼянському, Святошинському Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах міста. Про це повідомляє голова Київської мійської адміністрації Тимур Ткаченко та Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Так, за даними ДСНС, в Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Сталось загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована. Також сталось влучання в будівлю Інституту кардіології, на місці виявлено тіла двох загиблих.
Ткаченко додав, що на одній з локацій виявлено тіло загиблого, тож наразі відомо про 4 жертви російської атаки.
Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди, було госпіталізовано чоловіка.
Крімтого, зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.
В Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння.
В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію., а у Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів.
Також у Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.
Як зазначив Ткаченко, станом на зараз понад 15 локацій з пошкодженнями.
"У нас до десяти поранених точно підтверджено, кілька осіб перевіряємо. Також, попередньо, відомо про трьох загиблих, у тому числі росіяни вбили 12-річну дівчинку. Це оперативна інформація, можуть бути уточнення. Одночасно надходять повідомлення про нові виклики і нових поранених", - повідомив він.
Удар РФ по Україні
Також зранку росіяни атакували Запоріжжя. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа.
За останньою інформацією, 21 людина постраждала, в тому числі три дитини. Двоє людей у важкому стані.
