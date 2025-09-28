Росіяни хотіли приховати цей інцидент, який стався у Азовському морі у Темрюцькій затоці 7 серпня.

Малий ракетний корабель "Вышний Волочек" проєкту 21631 "Буян-М", що належить до 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів, на початку серпня врізався у танкер, тікаючи від українських морських дронів.

Як пише видання Defence Express, росіяни намагалися приховати пошкодження корабля внаслідок цього небойового інциденту, але у мережу спливли документи, які підтверджують факт зіткнення корабля з танкером.

Видання з посиланням на документи зазначило, що інцидент стався у Азовському морі у Темрюцькій затоці 7 серпня. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ оприлюднив схему маневрування малого ракетного корабля "Вышний Волочек" під час зіткнення із танкером "Назан".

Аналітики видання звернули увагу на такий нюанс - згідно зі злитим звітом, о 3 годині 59 хвилині ранку через виявлення у небі групи дронів, ймовірно українських, кораблю було видано наказ виконати поворот на зворотній курс через лівий борт.

А вже всього за шість хвилин, о 4 годині 05 хвилині, сталося зіткнення корабля "Вышний Волочек" з танкером "Назан" лівим бортом - епізод визначили як "аварія, пов’язана з управлінням корабля".

Аналітики зазначили, що у документах йдеться про деформацію корпусу та корпусних конструкцій.

Чорноморський флот РФ

25 вересня головна база Чорноморського флоту РФ зазнала атаки. Раніше російське командування передислокувало кораблі ЧФ РФ з району окупованого Севастополя на базу в Новоросійськ. Причиною стало те, що база Севастополя стала вразливою через українські атаки безпілотників і ракет.

