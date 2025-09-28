Найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали не тільки Словаччина та Угорщина, а й Іспанія, Бельгія та Франція.

Через три з половиною роки війни Росії в Україні країни ЄС продовжують щомісяця вкладати понад мільярд євро у військові потреби країни-агресора, закуповуючи російську нафту і газ.

Як пише The Times, до початку російського вторгнення в Україну в країни ЄС щомісяця імпортувалося близько 25 мільйонів тонн російської нафти, газу і вугілля.

"Відтоді цей обсяг скоротився на дев'ять десятих. Але закупівлі... становили 965 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 млрд євро) у серпні та понад 16,8 мільярдів фунтів стерлінгів (19 мільярдів євро) за останній рік", - ідеться в статті.

Так, Угорщина і Словаччина отримали безстрокове звільнення від ембарго на постачання сирої нафти з Росії. Обидві країни продовжують отримувати російську сиру нафту трубопроводом "Дружба" і постійно заявляють, що в них немає можливості переключитися на трубопровід "Адрія" (яким нафту постачають із Хорватії).

Однак, як зазначає Люк Вікенден із Центру досліджень енергетики та чистого повітря, існує ще один ймовірний фактор: 2024 року закупівля нафти з Росії була приблизно на 20% дешевшою, ніж із Хорватії.

Однак більшу частину частки російського імпорту ЄС становить природний газ. При цьому найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали не тільки Словаччина (1,8 млн тонн) та Угорщина (4,4 млн тонн), а й Іспанія (3,3 млн тонн), Бельгія (3,8 млн тонн) і Франція (6,7 млн тонн).

"Від початку війни в Україні більшість країн ЄС - 17 із 27 - фактично вклали в російську економіку більше нафти та газу, ніж надали Україні військової та фінансової допомоги", - зазначається в статті.

Крім того, Туреччина імпортувала з Росії викопного палива на суму 96 мільярдів фунтів стерлінгів (110 мільярдів євро) з березня 2022 року. Російські нафтогазові компанії також заробляють значно більше грошей на поставках до Китаю та Індії, ніж раніше.

"У результаті, незважаючи на те, що Росія більше не отримує хорошу ціну на свою нафту і газ, загальний обсяг її експорту практично не змінився за чотири роки", - пише The Times.

Імпорт із других рук

Енергоносії іноді переходять з рук у руки, продаються і перепродаються між країнами, що ускладнює їх відстеження. Зокрема, Німеччина, як і раніше, імпортує значні обсяги російського газу через Францію.

Крім того, за даними CREA, з моменту вторгнення в Україну Велика Британія імпортувала нафтопродуктів на суму близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів, здебільшого авіаційного пального, перероблених в Індії та Туреччині і вироблених із російської нафти. У результаті, за оцінками CREA, Великобританія побічно внесла Кремлю близько 510 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, наголошується в статті, після вторгнення в Україну 76% російського експорту скрапленого природного газу здійснювалося на суднах, які належать Великій Британії або застраховані у Великій Британії.

ЄС і російська нафта

18 червня Єврокомісія представила план поступової відмови від російських нафти і газу. Передбачається, що експорт російських енергоресурсів до країн-членів блоку буде припинено до кінця 2027 року.

За оцінкою Єврокомісії, до травня покупки з Росії знизилися до 3% всього імпорту сирої нафти в ЄС порівняно з 27% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трамп також регулярно закликає Туреччину та Індію припинити закупівлі російської нафти.

