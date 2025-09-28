Євросоюз продовжує купувати російську нафту і газ на сотні мільйонів доларів нафта / колаж УНІАН, фото Reuters, ua.depositphotos.com

Через три з половиною роки війни Росії в Україні країни ЄС продовжують щомісяця вкладати понад мільярд євро у військові потреби країни-агресора, закуповуючи російську нафту і газ.

Як пише The Times, до початку російського вторгнення в Україну в країни ЄС щомісяця імпортувалося близько 25 мільйонів тонн російської нафти, газу і вугілля.

"Відтоді цей обсяг скоротився на дев'ять десятих. Але закупівлі... становили 965 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 млрд євро) у серпні та понад 16,8 мільярдів фунтів стерлінгів (19 мільярдів євро) за останній рік", - ідеться в статті.

Так, Угорщина і Словаччина отримали безстрокове звільнення від ембарго на постачання сирої нафти з Росії. Обидві країни продовжують отримувати російську сиру нафту трубопроводом "Дружба" і постійно заявляють, що в них немає можливості переключитися на трубопровід "Адрія" (яким нафту постачають із Хорватії).

Однак, як зазначає Люк Вікенден із Центру досліджень енергетики та чистого повітря, існує ще один ймовірний фактор: 2024 року закупівля нафти з Росії була приблизно на 20% дешевшою, ніж із Хорватії.

Однак більшу частину частки російського імпорту ЄС становить природний газ. При цьому найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали не тільки Словаччина (1,8 млн тонн) та Угорщина (4,4 млн тонн), а й Іспанія (3,3 млн тонн), Бельгія (3,8 млн тонн) і Франція (6,7 млн тонн).

Постачання російської нафти і газу в Європу / Tom Calver | The Times and The Sunday TimesSource: CREA

"Від початку війни в Україні більшість країн ЄС - 17 із 27 - фактично вклали в російську економіку більше нафти та газу, ніж надали Україні військової та фінансової допомоги", - зазначається в статті.

Крім того, Туреччина імпортувала з Росії викопного палива на суму 96 мільярдів фунтів стерлінгів (110 мільярдів євро) з березня 2022 року. Російські нафтогазові компанії також заробляють значно більше грошей на поставках до Китаю та Індії, ніж раніше.

Постачання російської нафти в країни світу / Tom Calver | The Times and The Sunday TimesSource: CREA

"У результаті, незважаючи на те, що Росія більше не отримує хорошу ціну на свою нафту і газ, загальний обсяг її експорту практично не змінився за чотири роки", - пише The Times.

Імпорт із других рук

Енергоносії іноді переходять з рук у руки, продаються і перепродаються між країнами, що ускладнює їх відстеження. Зокрема, Німеччина, як і раніше, імпортує значні обсяги російського газу через Францію.

Крім того, за даними CREA, з моменту вторгнення в Україну Велика Британія імпортувала нафтопродуктів на суму близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів, здебільшого авіаційного пального, перероблених в Індії та Туреччині і вироблених із російської нафти. У результаті, за оцінками CREA, Великобританія побічно внесла Кремлю близько 510 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, наголошується в статті, після вторгнення в Україну 76% російського експорту скрапленого природного газу здійснювалося на суднах, які належать Великій Британії або застраховані у Великій Британії.

ЄС і російська нафта

18 червня Єврокомісія представила план поступової відмови від російських нафти і газу. Передбачається, що експорт російських енергоресурсів до країн-членів блоку буде припинено до кінця 2027 року.

За оцінкою Єврокомісії, до травня покупки з Росії знизилися до 3% всього імпорту сирої нафти в ЄС порівняно з 27% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трамп також регулярно закликає Туреччину та Індію припинити закупівлі російської нафти.

