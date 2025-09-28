Росіяни цієї ночі атакували Україну близько 500 ударними безпілотниками та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст - майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди". Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина", - написав президент.
Він наголосив, що наразі відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти. Зокрема у Києві четверо загиблих, серед яких 12-річна дівчинка. У столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології.
За інформацією Зеленського, під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт", - зазначає глава держави.
За його словами, час для рішучих дій давно настав, і Україна розраховує на міцну реакцію США, Європи, "Сімки", "Двадцятки".
Обстріли РФ 28 вересня - що відомо
Водночас у ДСНС показали наслідки атаки на Київ. За словами рятувальників, у Соломʼянському районі сталося влучання в пʼятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого з-під завалів було деблоковано тіло 12-річної дівчинки.
Крім того, через ворожий обстріл було пошкоджено Інститут кардіології, внаслідок чого загинуло двоє людей. Також на іншій локації було виявлено тіло загиблого, тому наразі відомо про чотири жертви у столиці через російську атаку.
УНІАН також повідомляв, що армія РФ масовано атакувала Київщину. Внаслідок удару постраждало 27 осіб. Зокрема було повністю зруйновано вулицю у Петропавлівській Борщагівці. У населеному пункті будинки залишилися без дахів і вікон, вулиці засипані уламками цегли, скла та будівельних конструкцій.
Крім того, цієї ночі Росія вдарила по Запоріжжю ракетами, внаслідок чого відомо про 27 постраждалих людей. Загалом через атаку у місті пошкоджено 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення.