Росіяни цієї ночі атакували Україну 500 ударними безпілотниками та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами".

Росіяни цієї ночі атакували Україну близько 500 ударними безпілотниками та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст - майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди". Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина", - написав президент.

Він наголосив, що наразі відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти. Зокрема у Києві четверо загиблих, серед яких 12-річна дівчинка. У столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології.

Відео дня

За інформацією Зеленського, під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт", - зазначає глава держави.

За його словами, час для рішучих дій давно настав, і Україна розраховує на міцну реакцію США, Європи, "Сімки", "Двадцятки".

Обстріли РФ 28 вересня - що відомо

Водночас у ДСНС показали наслідки атаки на Київ. За словами рятувальників, у Соломʼянському районі сталося влучання в пʼятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого з-під завалів було деблоковано тіло 12-річної дівчинки.

Крім того, через ворожий обстріл було пошкоджено Інститут кардіології, внаслідок чого загинуло двоє людей. Також на іншій локації було виявлено тіло загиблого, тому наразі відомо про чотири жертви у столиці через російську атаку.

УНІАН також повідомляв, що армія РФ масовано атакувала Київщину. Внаслідок удару постраждало 27 осіб. Зокрема було повністю зруйновано вулицю у Петропавлівській Борщагівці. У населеному пункті будинки залишилися без дахів і вікон, вулиці засипані уламками цегли, скла та будівельних конструкцій.

Крім того, цієї ночі Росія вдарила по Запоріжжю ракетами, внаслідок чого відомо про 27 постраждалих людей. Загалом через атаку у місті пошкоджено 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення.

Вас також можуть зацікавити новини: