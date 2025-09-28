За словами міністра оборони Британії, "безрозсудні" та "небезпечні" маневри отримають відповідь з боку країн НАТО.

Британія буде використовувати дрони для створення "безпілотної стіни", яка захищатиме НАТО від агресії РФ. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, передає The Telegraph.

Нові недорогі безпілотники, які розроблені разом з Україною, є частиною нової стратегії стримування літаків та дронів російського диктатора Володимира Путіна на східному фланзі альянсу.

Європейські міністри були стурбовані через вторгнення РФ у повітряний простір Польщі та Естонії, через що Велика Британія розгорнула літаки RAF Typhoon над Польщею, щоб продемонструвати силу Москві.

Відео дня

Також російське "гібридне" вторгнення БпЛА відбулося на цьому тижні в Данії та Норвегії.

Водночас Гілі заявив для The Telegraph, що "безрозсудні" та "небезпечні" маневри отримають відповідь з боку країн НАТО, а саме нові заходи захисту кордонів.

Спільне виробництво дронів між Україною та Британією

У виданні нагадали, що Велика Британія запустила програму виробництва БпЛА разом з Україною під кодовою назвою "Проєкт OCTOPUS", в межах якого за декілька тижнів на британських заводах буде побудовано перехоплювальні дрони, що будуть розгорнуті для стримування РФ.

За словами Гілі, Британія буде масово виробляти дрони, використовуючи "сучасні технології виробництва, які є в нашій країні, а в них немає", і "постачати їх тисячами, щоб допомогти Україні захищатися".

Відомо, що країни спільно володіють інтелектуальною власністю на безпілотники в межах першої у своєму роді угоди, яка дозволить розгортати їх і в країнах НАТО.

Міністр оборони додав, що ці дрони вже давно довели свою ефективність проти іранських "Шахедів", а їхня собівартість становить менше десятої частини від ціни конкурентів.

За його словами, з часом система може бути використана для протиракетної оборони у Великій Британії для захисту військових об'єктів та критичної національної інфраструктури.

"Ми готові разом з союзниками по НАТО продемонструвати Путіну, що його агресія та вторгнення, необдумані чи навмисні, будуть зустрічати опір", - запевнив Гілі.

Російські дрони у Європі - останні новини

Раніше Reuters повідомляв, що НАТО збільшує присутність у Балтійському морі після інцидентів із дронами. Для захисту критичної інфраструктури країни альянсу направили фрегати, патрульні літаки і морські дрони.

За словами журналістів, нові засоби посилять місію НАТО "Балтійська варта", розпочату в січні після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів на дні Балтійського моря.

Водночас експерт із технологій зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Безкрестнов розкрив мету дронів над Європою. Він вважає, що ми зараз є свідками одного з яскравих прикладів так званої гібридної війни.

"Завдання таких дій - показати можливість впливу, насамперед російського, оскільки це найімовірніше походження цих безпілотників. Це спроба впливати на події в Європі й водночас відволікати увагу від ситуації в Україні - уся інформаційна хвиля переміщується з України в Європу. Прикладом були події в Польщі, зараз відбувається щось схоже в Європі", - наголосив експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: