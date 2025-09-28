Також системи ППО і радіолокаційної розвідки приведені в стан підвищеної готовності.

Під час масованої атаки РФ по Україні сьогодні вранці в Польщі були задіяні військові літаки для забезпечення безпеки свого повітряного простору країни.

"Чергові пари винищувачів були підняті по тривозі, а наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приведені в стан підвищеної готовності", - написало Оперативне командування Збройних сил Польщі на сторінці в X.

Польські військові заявили, що причиною для цього стали удари російської "дальньої авіації" по Україні.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", - ідеться в повідомленні.

Ранкова атака РФ по Україні - що відомо

Сьогодні Росія атакувала Україну безліччю ракет і дронів. У столиці внаслідок атаки значні руйнування, відомо про понад 10 постраждалих і 4 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.

У Київській області внаслідок атаки постраждали 27 осіб. У Петропавлівській Борщагівці зруйновано цілу вулицю.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждала 21 людина, серед них три дитини.

