Двоє постраждалих у важкому стані.

Сьогодні зранку Росія вдарила по Запоріжжю двома ракетами, в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, дуже багато постраждалих.

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.

За останньою інформацією, 16 людей постраждали, в тому числі три дитини. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 21, двоє людей у важкому стані.

Крім того, після нічного ворожого удару ще одна жінка звернулась за допомогою медиків.

Загалом внаслідок атаки пошкоджено 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення.

Зафіксовано падіння уламків у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах, пошкоджено житлові будинки. У Солом'янському районі спалахнула багатоповерхівка.

Наразі у столиці шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога, повідомив мер Віталій Кличко.

Також у Фастівському районі Київщини пошкодження зазнали п'ять осіб. Це працівники одного із підприємств хлібозаводу.

