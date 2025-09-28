Сьогодні зранку Росія вдарила по Запоріжжю двома ракетами, в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, дуже багато постраждалих.
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.
За останньою інформацією, 16 людей постраждали, в тому числі три дитини. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 21, двоє людей у важкому стані.
Крім того, після нічного ворожого удару ще одна жінка звернулась за допомогою медиків.
Загалом внаслідок атаки пошкоджено 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення.
Росіяни також масовано аткували Київ та область
Зафіксовано падіння уламків у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах, пошкоджено житлові будинки. У Солом'янському районі спалахнула багатоповерхівка.
Наразі у столиці шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога, повідомив мер Віталій Кличко.
Також у Фастівському районі Київщини пошкодження зазнали п'ять осіб. Це працівники одного із підприємств хлібозаводу.