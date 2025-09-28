У США вважають, що операції Китаю в космосі є одними з "найбільш тривожних" військових дій.

Китай залишається головною загрозою для США у космосі та наздоганяє військові космічні можливості Америки з "неймовірною швидкістю". Про це заявив генерал-лейтенант Дуглас Шісс, командувач Космічних сил США, на щорічній конференції Асоціації повітряних і космічних сил у Національній гавані, штат Меріленд, передає DefenseNews.

"Вони нарощують потенціал, не скажу, що щодня, але принаймні щомісяця, що ставить під загрозу наші активи. Китай, безперечно, є нашою найбільшою загрозою", - зазначив він.

Шісс додав, що китайці будують "ланцюг знищення" або процес атаки для ураження американських морських, сухопутних та повітряних сил "на більших відстанях, ніж ми коли-небудь бачили".

"Вони використовують космос, щоб зробити ці відстані ще більшими. Крім того, вони додають протикосмічні можливості, які ставлять під загрозу наші активи", - попередив командувач Космічних сил США.

Водночас розвідники припускають, що китайські військові, швидше за все, розглядають протикосмічні операції як спосіб стримування та протидії військовому втручанню США у регіональний конфлікт.

Своєю чергою старший директор Центру військової та політичної сили Фонду захисту демократій Бредлі Боуман наголосив, що операції Китаю в космосі є одними з "найбільш тривожних" військових дій.

"Це найвища висота. Космос посилює наші можливості в галузі розвідки, спостереження, рекогносцировки (ISR) та наведення. Іншими словами, це наші найкращі очі та вуха. І якщо наші супротивники можуть мати кращі можливості ISR та кращі космічні можливості ISR і наведення, ніж ми, і позбавити нас цієї висоти, то це дуже, дуже небезпечно", - зауважив він Military Times.

За словами Боумана, якщо китайські військові зможуть знищити або перевершити космічні можливості США, то це призведе до зменшення кількості попереджень про загрози та ускладнення бойових дій.

"А якщо все це підсумувати, то це може призвести до програшу в битві або війні", - зауважив він.

Шісс додав, що американські військові мають продовжувати виводити на орбіту більше супутників, серед яких ISR, для захисту своїх сил.

За інформацією розвідки Космічних сил США, станом на липень 2025 року Китай мав на орбіті понад 1189 супутників, що дорівнює 927% збільшення їх на орбіті з кінця 2015 року.

"Більше 500 з них - це супутники з функціями ISR, оснащені оптичними, мультиспектральними, радіолокаційними та радіочастотними датчиками, що, на думку Космічних сил, підвищує здатність Китаю виявляти американські авіаносці, експедиційні сили та авіаційні крила", - пояснили у DefenseNews.

Раніше The Washington Post писав, що Росія допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань. Аналітики RUSI вважають, що Росія передає технології, які дозволять Китаю збільшити виробництво аналогічної зброї та військової техніки шляхом локалізації та модернізації.

За словами одного з експертів, китайські стратеги вважають дуже необхідним мати невеликі, добре оснащені підрозділи, які можна закинути на Тайвань на початковому етапі вторгнення.

"Вони вивчили День "D" (висадка західних союзників на півночі Франції у 1944 році – УНІАН) вздовж і впоперек і зрозуміли, що він би провалився без повітряно-десантної компоненти", - пояснив експерт з питань китайських та російських військових сил в Університеті Брауна Лайл Гольдштейн.

Також Китай показав польоти винищувача п'ятого покоління з нового авіаносця "Фуцзянь". Таким чином країна більш наполегливо діє у водах Тайванської протоки, а також у Східнокитайському і Південнокитайському морях, що викликає критику з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

