Чарльз III порушив традицію політичного нейтралітету британської королівської сім'ї і виразно став на бік України.

За даними британських ЗМІ, саме король Чарльз III змінив ставлення президента США Дональда Трампа до України. Однак це був лише один епізод тривалої роботи на підтримку України, яку британський монарх непомітно для більшості українців проводив від початку повномасштабного російського вторгнення, пише The Telegraph.

За даними видання, Чарльз заходився працювати на підтримку України у перші ж дні війни, коли сам ще перебував у статусі принца. Найпершою його дією була зустріч в Українському католицькому соборі в Лондоні з українським послом та представниками української громади, під час якої він висловив Україні свою підтримку.

У вересні 2022 року, після смерті королеви Єлизавети, Чарльз став монархом Сполученого Королівства і розгорнув свою проукраїнську роботу вже у значно вищому статусі. Як пише The Telegraph, він виступав у парламентах Франції, Німеччини та Італії на підтримку України, згадував Україну у всіх своїх важливих публічних промовах, приймав Володимира Зеленського у себе в резиденції.

Відео дня

За словами джерела з оточення короля, сигнали підтримки та солідарності з Україною, що надходили з палацу, були "гучними та гордими".

"Якщо покійна королева Єлизавета II була суворо аполітичною, уникаючи потенційних суперечок майже протягом усього свого правління, то її син вибрав відповідний момент, щоб зробити жест", – йдеться у публікації.

У 2024 році король організував прийом для європейських лідерів, присвячений питанням України, а у 2023 році відвідав британський полігон, де проходили навчання українські військові.

Автори публікації зазначають, що немолодий король зумів побудувати добрі зв’язки із сучасним поколінням світових лідерів, включно із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

"Він зачарував пана Трампа, як і його мати до нього, і, схоже, знав, на які кнопки обережно натискати за лаштунками, щоб просувати Україну", – пише The Telegraph.

Війна в Україні: міжнародний вимір

Як писав УНІАН, після всесвітнього саміту диктаторів, що відбувся на початку вересня в Китаї, Володимир Путін повернуся у Москву у відверто піднесеному настрої і розпочав кампанію нахабних провокацій проти Європи. Однак тут він дуже ризикує отримати випадкове загострення і прямий конфлікт з НАТО.

Також ми розповідали, що завтра у Молдові мають відбутися парламентські вибори. Експерти попереджають, що у випадку перемоги проросійських сил Молдова може стати плацдармом для російського вторгнення в Одеську область.

Вас також можуть зацікавити новини: