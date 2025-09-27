Сталося влучання в насосну станцію з подальшим горінням.

Безпілотники зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Як повідомили УНІАН джерела у Службі безпеки України, у ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово".

Зазначається, що ця НПС знаходиться за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія. Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки Олег Ніколаєв, який також повідомив, що роботу станції було тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.

Крім того, з власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Так, транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

"СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі", - підкреслило джерело в СБУ.

Удар по нафтоперекачувальній станції в Чувашії - що відомо

