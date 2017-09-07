В Одесі поліцейські вилучили понад $1 мільйон із "общака злодія в законі" - Аваков

В Одесі сьогодні із «злодійського общака» поліцейські вилучили понад 1 млн дол. Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його даними, в ході масштабної спецоперації поліції з відпрацювання регіону правоохоронці виявили схованку з великою сумою готівки.

«В Одесі з ранку йде спецоперація по криміналітету. Епізод: поліція вилучила зі схованки «общак злодія в законі» - 1,069 млн дол., 90 тис. євро, 500 тис. грн», - написав Аваков.

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Раніше відділ комунікації поліції в Одеській області повідомляв, що з 5-ї ранку особовий склад Одеського гарнізону поліції було піднято за тривогою у зв'язку з початком проведення відпрацювання осіб, які негативно впливають на оперативний стан у регіоні.

Начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін оголосив, що з сьогоднішнього дня і до особливого розпорядження співробітники поліції будуть працювати у посиленому режимі несення служби.

У спецзаходах задіяно понад 200 співробітників кримінального блоку та бійців спецпідрозділів Нацполіції.

Як повідомлялося, перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив про початок проведення операції з протидії незаконному обігу зброї на території всієї країни, операція стартувала в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Одесі поліція затримала "смотрящего за общаком" на прізвисько "Шушарік".