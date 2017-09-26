Названо основну версію вбивства глави "Київобленерго"

Основною версією нападу на керівника "Київобленерго" Івана Поливяного правоохоронці розглядають пограбування з метою наживи.

Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович, передає "Українська правда".

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"Основна версія - напад з метою наживи. Інші версії також розглядаємо: і службова діяльність, можливість боргових якихось зобов'язань... Можливо, з кимось він не дружив, і хтось злодіям підказав, до кого піти", - повідомив Жукович.

Як повідомляв УНІАН, у селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління "Київобленерго", побили господаря і його дружину, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.