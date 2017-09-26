Убивство глави "Київобленерго": стало відомо, що бандити зробили з його дружиною
На тілі покійного судово-медичні експерти виявили численні забої, а також переломи ребер.
Четверо учасників розбійного нападу на будинок голови правління "Київобленерго" Івана Поливяного не пошкодували і 55-річну дружину загиблого - Галину. Як стало відомо "Обозревателю" з власних джерел, жінку били, їй також різали обличчя.
У Боярській центральній районній лікарні постраждалій надали медичну допомогу. Від госпіталізації жінка відмовилася.
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На тілі померлого Івана Поливяного судмедексперти виявили численні забої, а також переломи ребер.
За висновком СМЕ, смерть настала унаслідок механічної асфіксії. Припускають, що це сталося з-за удару, здавлення ногою шиї жертви злочину.
Також ЗМІ стали відомі нові дані, які ставлять під сумнів версію "чистого" пограбування.
Як повідомляв УНІАН, у селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління "Київобленерго", побили власника і його дружину, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.