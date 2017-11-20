У Києві водій врізався в огорожу й втік, залишивши документи і навіть не зачинивши авто (фото)
08:31, 20 листопада 2017Інциденти
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У столиці водій врізався в огорожу, знищивши ліву сторону авто.
Вночі у столиці на Оболоні сталася ймовірно п'яна ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Тимошенко, 9, біля "Еко маркету" водій "Тойота" не впорався з керуванням, врізався в огорожу, знищивши ліву сторону авто і втік, залишивши особисті речі, документи навіть не закривши авто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуатор 30 хвилин не міг підняти авто через переднє пошкоджене колесо.
Поліція вже "пробила" номери і дізналася, де проживає власник автомобіля.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові в результаті зіткнення автобусата й іномарки постраждали 5 людей, ще одна людина загинула.
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