У Києві водій врізався в огорожу й втік, залишивши документи і навіть не зачинивши авто (фото)

Вночі у столиці на Оболоні сталася ймовірно п'яна ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Тимошенко, 9, біля "Еко маркету" водій "Тойота" не впорався з керуванням, врізався в огорожу, знищивши ліву сторону авто і втік, залишивши особисті речі, документи навіть не закривши авто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуатор 30 хвилин не міг підняти авто через переднє пошкоджене колесо.

Поліція вже "пробила" номери і дізналася, де проживає власник автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в результаті зіткнення автобусата й іномарки постраждали 5 людей, ще одна людина загинула.