У Харкові внаслідок зіткнення автобуса та іномарки загинула людина, ще 5 постраждали

У Харкові внаслідок зіткнення автобуса та іномарки постраждали 5 людей, ще одна людина загинула.

Як передає кореспондент УНІАН, у відділі комунікації ГУ НП України у Харківській області повідомили, що аварія сталася сьогодні, 18 листопада, о 00.20 на Кільцевій дорозі.

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За відомостями поліції, 35-річний водій автомобіля BMV виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автобусом БАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів автобусу, а водій іномарки був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер. Інші потерпілі (3 чоловіки та 2 жінки) також були доставлені до лікарні з незначними ушкодженнями.

Відомості про подію, внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) обставини події встановлює поліція.