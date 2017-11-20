На Львівщині під час бійки загинув 21-річний хлопець. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Городоцьке відділення поліції 19 листопада о четвертій ночі надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у місті Комарно виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 21-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що за кілька годин до того між ним та 25-річним мешканцем міста Комарно виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої загиблий отримав тілесні ушкодження.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті хлопця, правоохоронці встановлюють обставини події.