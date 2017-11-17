Викрадачі посадовця у Маріуполі отримали по 8 років тюрми, організатор ще розшукується

Четверо чоловіків, які викрали посадовця у Маріуполі та вимагали за нього 100 тис. доларів США, проведуть по 8 років за ґратами.

Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, під час судових слухань установлено, що у травні 2015 року четверо чоловіків, за попередньою змовою, на одній із автостоянок Маріуполя викрали начальника одного з відділів Маріупольського міського управління юстиції.

«Зловмисники посадили чоловіка до автомобіля, зв’язали йому руки, одягли маску на голову та повезли до будинку, розташованому у Центральному районі. Там злочинці тривалий час били викраденого посадовця, після чого прив’язали скотчем до стільця та тримали як заручника. Згодом вони змусили чоловіка подзвонити дружині, аби та передала викрадачам 100 тис. доларів США за його звільнення», - повідомили у прокуратурі деталі злочину.

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Трьох фігурантів злочину працівники поліції спільно з СБУ затримали одразу, четвертого - через деякий час у Закарпатській області. Місце знаходження п’ятого учасника, який є організатором злочину, невідомо. Він перебуває у розшуку, а матеріали щодо нього виділені в окреме кримінальне провадження.

У квітні поточного року Приморський районний суд Маріуполя визнав чотирьох обвинувачених винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, і засудив кожного до 8 років ув’язнення.

Проте сторона захисту не погодилась із вказаним вироком, вважаючи його занадто суворим, та подала апеляційну скаргу.

«Апеляційний суд Донецької області залишив скаргу захисників без задоволення, а вирок суду – без змін. Відтак, четверо викрадачів засуджені до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Вирок набув чинності», - повідомили в прокуратурі.

У СБУ 5 червня 2015 року заявили, що правоохоронці знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей. Службовця Маріупольського міського управління юстиції було звільнено у ході спецоперації, яка тривала дві доби.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно під Києвом затримали викрадачів 62-річного лікаря: жінку тримали в полоні та знущалися з неї.