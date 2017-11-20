Пентаграма, свічки і чорна курка: на Одещині трьох іноземців підозрюють у ритуальному вбивстві (фото)

В Одеській області правоохоронці затримали трьох іноземців, які підозрюються в скоєнні ритуального вбивства. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно наприкінці минулого тижня в Овідіопольському районі області. Відзначається, що те, що сталося, здивувало навіть досвідчених оперативників.

Зокрема, за попередніми даними, йдеться про ритуальне вбивство. На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло іноземця, який зник напередодні.

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За словами начальника поліцейського главку Дмитра Головіна, на місці, де лежало обгоріле тіло, була намальована пентаграма, кабалістичні символи і знаки, стояли свічки, різні окультні предмети, також була виявлена чорна курка, задушена «ритуальною петлею» і проколена клинком.

«Також були інші моторошні речі хворої фантазії. Насторожувало те, що із слідів було зрозуміло - діяла група, а не один психопат, тому одразу негайно включилися усіма наявними ресурсами для розкриття цього резонансного злочину за гарячими слідами», - зазначив Головін.

За підтримки СБУ і прокуратури Одеської області вдалося встановити осіб підозрюваних за короткий термін і затримати їх.

Прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба повідомила УНІАН, що затримано трьох чоловіків 1993, 1995 і 1986 років народження.

За її словами, завтра їм буде обрано запобіжний захід, також вирішується питання про повідомленні в підозрі за ч.2 п.12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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