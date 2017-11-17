З ножем у грудях: у Києві знайшли мертвою 15-річну дівчину (фото, відео)

У Солом'янському районі столиці на вулиці Нововокзальній в квартирі знайдено мертвою 15-річну дівчину. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Зазначається, що тіло неповнолітньої із ножовим пораненням грудей знайшла її мати.

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"Жінка розповіла, що коли увійшла в квартиру, виявила на підлозі мертву доньку з ножем у грудях. Відомо, що дівчина навчалася на перукаря в одному з навчальних закладів столиці", - йдеться у повідомленні.

Мати зазначила, що до цього випадку дівчина вже кілька разів намагалася накласти на себе руки.

Лікарі, які прибули за адресою, констатували на місці смерть неповнолітньої.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 14-річна дівчина викинулася з 5-го поверху через відібраний планшет.