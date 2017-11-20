На Житомирщині поранений нападниками підприємець тривалий час не міг зупинити авто для допомоги

На Житомирщині поранений нападниками чоловік з Вінничини, ювелір, тривалий час не міг зупинити водіїв та волав про допомогу.

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Як передає кореспондент УНІАН, один з чоловіків, якого було поранено нападниками, що вчора відібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів на 15 млн грн, тривалий час не міг зупинити водіїв та волав про допомогу.

Наразі він знаходиться в одній з лікарень області та отримує лікування. Чоловік обурюється, що зіткнувся з людською байдужістю, коли лежав пораненим. Щоб якось привернути увагу людей, він зробив кілька пострілів із травматичної зброї: оскільки при ньому був травматичний пістолет, він почав стріляти у повітря. Після цього постріли почули люди, які знаходились у сусідньому кафе, вони і викликали медиків для пораненого. Правоохоронці не виключають, що цей напад було сплановано заздалегідь. Щоб затримати зловмисників, наразі поліція оголосила план перехоплення. Розшукові заходи з пошуку зловмисників тривають.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині поліція встановлює особи нападників, які вчора відібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів на 15 млн грн.