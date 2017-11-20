На Житомирщині зі стріляниною пограбували підприємців: вкрали 30 кілограмів золотих виробів на 15 мільйонів

На Житомирщині поліція встановлює особи нападників, які вчора відібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів на 15 млн грн. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 19 листопада у Бердичівському районі невідомі напали на автомобіль Volkswagen Tiguan, в якому двоє підприємців перевозили з Києва до Вінниці близько 30 кг ювелірних виробів із золота. У результаті нападники заволоділи цінностями та поранили пасажира.

«Подія сталася близько 20.00 на автодорозі «Житомир – Могилів-Подільський» у селищі Гришківці Бердичівського району. Нападники, точну кількість яких зараз встановлюють, пересувались на кількох автомобілях і були озброєні, вони заблокували рух автомобіля Volkswagen на кільці для розвороту і силоміць витягли з салону водія. У цей час пасажир намагався втекти з автомобіля, однак зловмисники нанесли йому вогнепальне поранення ноги», - уточнили в поліції.

Водія та автомобіль Volkswagen нападники захопили з собою, але за 4-5 км покинули на автодорозі, забравши з салону ювелірні вироби у кількох сумках. Пораненого пасажира, який залишився на місці події, побачили інші учасники дорожнього руху та викликали медиків.

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Як встановили поліцейські, потерпілі є жителями Вінниці, вони упродовж цих кількох днів перебували у Києві як учасники виставки ювелірних виробів.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Бердичівського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області. У ході першочергових дій по розкриттю цього злочину було розпочато спеціальні заходи поліції. Відповідні орієнтування з відомостями про транспортні засоби, на яких можуть пересуватись підозрювані, розіслані до сусідніх регіонів.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчо-розшукові заходи тривають.

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