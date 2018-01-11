Трагічна пожежа у "Вікторії": в Одесі експертиза встановила порушення при будівництві табору

В Одесі експертиза встановила порушення при будівництві дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», в якому 15 вересня 2017 року під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

За її словами, будівельно-технічні дослідження показали, що виконані роботи з будівництва (реконструкції) корпусів комплексу не відповідають проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва.

Верба також зазначила, що, оскільки об'єкт дослідження майже повністю знищений вогнем, підтвердити чи спростувати конкретну причину пожежі неможливо.

Тому відповідно до пожежно-технічних досліджень встановлено чотири можливі причини загоряння. Це - виникнення пожежі від джерела відкритого вогню (полум'я сірника, полум'я свічок, тління тютюнового виробу); від короткого замикання; внаслідок занесення стороннього джерела запалювання; від тепла, отриманого від більш нагрітого або розпеченого предмета (електрокип'ятильників).

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При цьому, за словами прес-секретаря, експертиза не виявила слідів будь-яких паливно-мастильних матеріалів.

Зараз «у роботі» ще чотири експертизи, які проводяться в рамках кримінальних проваджень за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня 2017 року. В результаті пожежі загинули троє дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив рішення про арешт обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій цього ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновниця була звільнена за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але в той же час визначив заставу в розмірі 128 тис. грн, яку майже відразу було внесено, а самого фігуранта було поміщено до лікарні.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від займаної посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу і знову помістив його в СІЗО.

7 грудня прокуратура Одеської області направила до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, який визначив заставу Саркісяну, заявивши про низку порушень.

10 січня 2018 року прокуратура заявила про завершення розслідування стосовно Саркісяна і направила клопотання про продовження його арешту для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).