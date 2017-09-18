"Нам наказали стрибати": постраждалі унаслідок пожежі у дитячому таборі в Одесі розповіли про пережите (відео)

Діти, які постраждали під час пожежі в табору "Вікторія", розповіли про пережите. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Внаслідок пожежі в оздоровчому таборі троє дівчат отруїлись чадним газом. В 11-річної Ольги Задоріної ще й травма хребта, бо діти стрибали з другого поверху, адже вхідні двері були охоплені вогнем.

Трьох постраждалих дітей щойно виписали з реанімаційного відділення одеської дитячої лікарні. Тим часом тривають пошуки Сніжани Арпентій.

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Діти кажуть, що почуваються добре, а також, що той момент, коли сталася пожежа, вони пам'ятають.

"Коли ми вибігли, відчули запах, потім попрямували у ванну рушники намочити, щоб не надихатися того повітря... Тетяна Олегівна нам наказала стрибати - й ми стрибнули", - розповідають постраждалі унаслідок пожежі в одеському таборі.

Катерина Ной, яка винесла з вогню 8 дітей, про свій вчинок говорить неохоче й не вважає себе героєм.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.