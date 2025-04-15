Йдеться про Антонія Паканича, який є великим любителем Росії.

Одного із кліриків Української православної церкви (Московського патріархату) викрито на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні не називається його прізвище, але раніше джерела в правоохоронних органах повідомили УНІАН, що йдеться про керуючого справами Київської Митрополії УПЦ МП, митрополита Антонія Паканича.

В СБУ зазначають, чоловік привласнив будівлю храму та його господарських приміщень площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району.

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"Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді", - сказано у повідомленні.

За матеріалами справи, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі, а після набуття прав на це майно вона передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму.

"Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у фігуранта та його близьких виявлено докази оборудки.

Наразі клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах, а також службове підроблення.

Клірику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Антоній Паканич - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України та Національна поліція проводили обшуки в канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Джерела в правоохоронних органах повідомили УНІАН, що "Служба Божа" сьогодні, 15 квітня, завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом. Обшуки проходили у керуючого справами - митрополита Антонія Паканича.

Як зазначає видання "Україна Православна" Антоній Паканич - "митрополит Бориспільський та Броварський" МП в Україні, він друга людина у цій структурі після очільника, митрополита Онуфрія, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Також він друг проросійського олігарха Вадима Новінського, який був куратором та спонсором МПвУ, який завжди працював на ліквідацію будь-яких спроб унезалежнення цієї структури від Москви.

Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар’єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімку кар’єру. На сьогодні головний представник кремлівського лобі в МПвУ. Медіа писали про наявність у нього російського паспорта.

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