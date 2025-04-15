За інформацією джерел УНІАН, будуть нові підозри.

Служба безпеки України та Національна поліція проводять обшуки в канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Про це УНІАН повідомили джерела в правоохоронних органах.

"Служба Божа сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом. Обшуки проходять у керуючого справами - митрополита Антонія Паканича", - заявив співрозмовник.

За інформацією джерел УНІАН, будуть нові підозри.

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Заборона УПЦ МП в Україні

Як відомо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.

24 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією.

Львівська область стала першою в Україні, де більше не залишилось жодної зареєстрованої релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявляв, що до початку агресії Росії проти України у 2014 році на Львівщині було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року їх було 54. Також він додав, що за час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою.

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