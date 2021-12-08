Чоловік каже, що йому могли щось підсипати, адже він майже нічого не пам'ятає.

У Польщі заробітчанин з України, який живе та працює у Варшаві, втратив усі зароблені гроші через невдалий похід до стриптиз-бару. Чоловік "гульнув" на 120 тисяч злотих (понад 800 тисяч гривень), він вважає, що йому щось "підсипали".

Чоловік звертався до прокуратури, але йому відмовили у допомозі, повідомляє видання mukachevo.net.

Так, українець гуляв зі своїми друзями, разом вони вживали алкоголь. Компанія раптово натрапила на go-go клуб, звідки до них вийшли привабливі дівчата. Вони запросили українця та його друзів до стриптиз-бару та пообіцяли, що перший коктейль буде безплатним.

Проте "гульнути" задарма у чоловіка не вийшло. За напій українцю довелося заплатити, а потім його запросили до VIP-зали. На цьому спогади чоловіка обриваються, він нічого не пам'ятає. Заробітчанин вважає, що йому "щось підсипали".

"Підозрюю, що мені щось підсипали у напій і я перестав розуміти, що роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми – я не розумів. Майже всі гроші, що були у мене на рахунку, зникли. Залишилося лише 400 злотих", - розповів виданню постраждалий українець.

Читайте такожНа півдні Польщі у ДТП загинув українець (фото)Він звернувся до стриптиз-бару зі скаргою, там його претензії приймати відмовилися. Адміністрація клубу надала запис з відеокамер, на якому видно, що чоловіка ніхто не примушував витрачати гроші.

Українець шукав допомоги у польській прокуратурі, проте й там йому відмовили. Після цього він подав до суду апеляцію, яку теж відхилили.

Представниця Окружного суду у Варшаві розповіла, що відео з камер стриптиз-бару не є доказом злочину. Навіть якщо українець на момент інциденту був нетверезим, то він усе одно несе відповідальність за свої дії. Перекласти провину на бар не вийде.

Тепер українець шукає інших постраждалих. Він сподівається, що знайде чоловіків, які також невдало "гульнули" та спустили усі гроші у стриптиз-барі. Разом із ними українець все ж хоче повернути втрачені кошти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Польщі після затримання поліцією помер українець. Польські копи заявили, що не застосовували до затриманого фізичну силу.

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Автор: Поліна Кузенко