Польські поліцейські заявили, що не застосовували до затриманого фізичну силу.

У польському місті Скерневіце відразу після затримання поліцією помер 38-річний громадянин України.

Чоловіка намагалися реанімувати, але медики констатували смерть, повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства, передає ТСН.

Зокрема, ввечері, 3 грудня, на автобусній зупинці українець напав на жінку. Він вдарив її палицею і погрожував іншим людям, після чого перехожі викликали поліцію і скрутили чоловіка.

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Прибулі на місце події правоохоронці наділи на чоловіка наручники і збиралися забрати його до відділку. Однак менш ніж через хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і втратив свідомість. Українця намагалися реанімувати, але через годину медики констатували смерть.

В управлінні поліції в Лодзі поінформували, що буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин, зазначивши, що не застосовували до затриманого фізичну силу.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на півдні Польщі в ДТП загинув українець. Зокрема, вантажівка Volkswagen зіткнулася з трамваєм. Незважаючи на реанімаційні дії, рятувальникам не вдалося відновити життєдіяльність водія автомобіля, яким виявився 41-річний громадянин України.

Автор: Віолетта Орлова