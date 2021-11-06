Під час обшуків у нього було вилучено "значну кількість" довідок про негативні результати ПЛР-тестів.

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених негативних результатів тестів на COVID-19 та дипломів про освіту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно киянина за фактом підроблення довідок про проходження громадянами тестів на COVID-19, дипломів про освіту та інших офіційних документів (ч. 1 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).

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"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений займався виготовленням підроблених негативних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів. Замовлення він отримував через мережу Інтернет, а готові документи відправляв клієнтам поштою", - розповіли у прокуратурі.

Так, під час обшуків за місцем роботи та проживання киянина було виявлено та вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР-тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням із замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

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Автор: Таня Поляковська