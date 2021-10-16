Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатував, що в Україні виявлено багато випадків шахрайства з COVID-документами.

Викритих на підробках COVID-документів лікарів відсторонюють від роботи.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Міністр визнав, що в Україні трапляються випадки шахрайства з COVID-документами. Зокрема, шахраї користуються печатками та бланками медзакладів і продають громадянам підроблені документи.

Також є недоброчесні медичні працівники.

Читайте такожСкандал у школі Дніпра: вчителька з’являлася п’яною на уроки і поплатилася"І там, де зафіксовані такі факти, відразу розпочинаються кримінальні справи, ці лікарі відсторонюються від роботи. Є вже факти звільнення", – зазначив Ляшко.

За його словами, наразі йому відомо про три такі кримінальні провадження.

"Зараз фактів багато зафіксованих. Слідство ведеться по факту. Я точно знаю про три випадки, де розпочаті кримінальні провадження і де головний лікар ухвалив рішення про відсторонення цього працівника, який свідомо порушував", – заявив міністр.

Підробка COVID-документів: що відомо

На початку жовтня у Павлограді суд оголосив вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів. Суд зобов’язав лікаря виплатити штраф у розмірі 34 тис. грн, також його на рік позбавили права на діяльність за фахом.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наприкінці вересня за фактами шахрайських дій з ковід-документами в Україні було розпочато 12 проваджень.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловив переконання, що медики за продаж підроблених сертифікатів вакцинації мають бути позбавлені права займатись лікарською діяльністю.

Автор: Ганна Нагорна